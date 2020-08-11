Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ligue 1 ekibi, Jonathan David transferi için bonuslarla birlikte 32 milyon euro ödeyecek ve bu bedel, David'i Lille tarihinin en pahalı transferi yapacak.

9 NUMARAYI KAPTI

David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı.

Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.