Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Fransız ekibi Lille, forvete bir takviye daha yaptı. Fransız temsilcisi, Gent forması giyen Jonathan David'i kulüp rekoru olan 32 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
11.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:55
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ligue 1 ekibi, Jonathan David transferi için bonuslarla birlikte 32 milyon euro ödeyecek ve bu bedel, David'i Lille tarihinin en pahalı transferi yapacak.
9 NUMARAYI KAPTI
David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı.
Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.