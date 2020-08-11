Son dakika haber | Lille, Kanadalı golcü David'i transfer etti
Son dakika spor haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.
11.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:20
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı.
Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
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Kaynak: AA