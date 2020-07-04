KKTC'de 75 gün sonra 1 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 75 gün sonra 1 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.
04.07.2020 22:54 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:54
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından 75 gün sonra yeni vakalar çıkmaya başladı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada son 24 saatte 889 kişiye test yapıldığını ve 1 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.
BAKAN'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA UYARI GELDİ
Pilli, yeni vakanın Türkiye'den havayolu ile KKTC'ye geldiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Pilli, halka sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına uymaları konusunda çağrı yaparken, 65 yaş üzerindeki vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını istedi.