Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi

Şehitkamil ilçesi kırsal Sam Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hakan S. ve ismi öğrenilemeyen eşi, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan S., saatler sonra evine döndüğünde eşinin ilaç içerek yaşamına son verdiğini gördü. Bunun üzerine yaşadığı acıya dayanamayan Hakan S., evde bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek hayatına son verdi.

BİR DE KIZ ÇOCUKLARI VARDI

Olayın ardından silah seslerini duyan mahalleli, eve koştu. Karşılaştığı manzara karşısında şok geçiren mahalleli, olayı derhal sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, karı kocanın cansız bedenini Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, intihar eden karı kocanın bir de kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.