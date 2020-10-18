Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybettiği ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen olayda, Osmaniye'den İslahiye ilçesine yer fıstığı hasadı için gelen Erhan T. (48), hasat sırasında traktör üzerindeyken bir anda kıvranarak yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar kalp krizi geçirdiğini düşündükleri talihsiz adamın yanına koştu. Erhan T'nin yanına gelen vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erhan T, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın, tarla üzerinden sarkan yüksek gerilim hattını fark etmeyerek altından geçtiği ve bu sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.