Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE KAZA YAPAN MİNİBÜSTEKİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Güngören'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine içinde 9 kişinin bulunduğu minibüs yan yattı. Sıkışanlardan 6 kişi kendi imkanları ile çıkarken, 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, pazar akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Şerefli Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 34 BV 2364 plakalı minibüs Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Şerefli Sokak'a döndüğü sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MİNİBÜS YAN YATTI

Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.