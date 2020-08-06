Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 11.40 itibarıyla 2.045 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 472 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 470 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 772 lira, cumhuriyet altını 3.147 liradan satılıyor.

'ONS ALTINDA 2.060 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.