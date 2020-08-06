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Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altının gram fiyatı, 468 lira ile rekor seviyeye çıkmasının ardından 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 liradan, cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor.

06.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 10.30 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 468 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor.

'ONS ALTINDA 2.060 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Kaynak: AA

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