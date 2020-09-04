Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde bulunan un fabrikasında meydana gelen olayda, öğlen saatlerinde iş yerinde dolaşan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, un paketleme servisi önüne geldiğinde ayağının kaymasıyla 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Hüsnü Ağca, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ağca kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hüsnü Ağca'nın düşme anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.