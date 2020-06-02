Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini koronavirüsü abartıyor gerekçesiyle kovdu

Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün ülke temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılmasını istedi. Yerel basında yer alan haberlere göre, DSÖ temsilcisinin ülkedeki koronavirüs durumunu abarttığı belirtildi.

02.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:28

Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülke temsilcisi Dr. Triphonie Nkurunziza'yı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmasını istedi.

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"KORONAVİRÜS DURUMUNU ABARTIYOR"

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlığınca DSÖ Afrika Bölge Ofisine gönderilen 26 Mayıs tarihli notada, Dr. Triphonie Nkurunziza'nın ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu abarttığı belirtildi. DSÖ Afrika yönetiminden Nkurunziza'nın görevine son verilmesi istenen notada, temsilcinin bir an önce ülkeden ayrılmasının sağlanması talep edildi. Diğer yandan, uçuş olmaması nedeniyle Dr. Nkurunziza'nın halen ülkede olduğu öğrenildi.

KORONAVİRÜS VAKALARINI TAHRİF ETMEKLE SUÇLANMIŞTI

Başbakan Pascula Obama Asue, geçen hafta cuma günü senatoda yaptığı konuşmada, Nkurunziza'yı Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgileri tahrif etmekle suçlamıştı. Salgın sürecinde DSÖ temsilcisinin açıkladığı Kovid-19 verileri bazen hükümetin açıkladığı resmi verilerden fazlaydı.

Malabo yönetiminin en son 28 Nisan'da açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 1306 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunlardan 200'ü iyileşirken 12'si yaşamını yitirdi.