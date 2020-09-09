Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Düzce'de, pat pat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
09.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:56
Düzce'ye bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde meydana gelen kazada, fındık bahçesinden dönen Melike Bulut idaresindeki pat pat adı verilen tarım aracı sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen aracın altında kalan Elif Başoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Melike Bulut, Nebahat Ataseven, Dilara Yılmaz, Merve Bulut ve Şevval Bulut yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 5 kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.