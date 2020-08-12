Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu

Çorum'un Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait ahşap evde dün çıkan ve 4'ü çocuk 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiğinde komşuları olan Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı. Kenti yasa boğan yangında küle dönen evden itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin adlı çocukların cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yangın çıkan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.