Beyrut'taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada, 2 Türk vatandaşı yaralandı.

04.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:58

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

YARALANAN 2 TÜRK VATANDAŞININ DURUMU İYİ

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.