Bartın'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bartın'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Akbaş köyü istikametinden Kozcağız istikametine giden Serkan A. idaresindeki tarım aracı devrildi. Kazada, Serkan A. ile birlikte aynı aileden Azize A, Kezban A., Hasan A., Defne A. ile Hatice A. yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice A. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.