Bartın'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Bartın'da merkeze bağlı Akbaş köyünde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
25.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:02
Bartın'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Akbaş köyü istikametinden Kozcağız istikametine giden Serkan A. idaresindeki tarım aracı devrildi. Kazada, Serkan A. ile birlikte aynı aileden Azize A, Kezban A., Hasan A., Defne A. ile Hatice A. yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice A. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.