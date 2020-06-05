Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Rahmi, Mesut ve Muhsin İhtiyatoğlu kardeşler, yaklaşık 8 ay önce banka kredisiyle gebe bir montofon cinsi inek satın aldı. Satın alındıktan 2 ay sonra da ineğin bir buzağı doğurmasıyla ailenin sevinci ikiye katlandı. Günde 15 kilo süt veren ineklerinin sevincini yaşayan ailenin hayalleri ise kısa sürede edata kabusa dönüştü.

İNEKLERİNİN CANSIZ HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

İnekleri bir hafta önce kayıplara karışan aile, gece gündüz arama çalışması başlattı. Ancak bir türlü sonuç alamayan aile, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin Katramas Deresi'nde bir inek olduğu haberi üzerine hemen olay yerine koştu. Suyun bir kilometre sürüklediği ineğin cansız hali ile karşılayan aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

"BU İNEK BİZİM HER ŞEYİMİZDİ"

Yokuşlu tepeleri aşarak ineğin öldüğü dere yatağına gelen 3 çocuk annesi Şemsi İhtiyatoğlu ise burada hüngür hüngür ağladı. Duygulandığı için konuşmaktan bile güçlük çeken anne, "Bu inek bizim her şeyimizdi. Biz şimdi ne yapacağız. 3 aile bir olup banka kredisi ile inek alıp köyümüzde hayvancılık yapmaya başladık. Gündü 15 kilo süt alıyordu ve 3 aileye de yetiyordu. 3 aile olarak bu inek sayesinde geçimimizi sağlıyorduk. Bir haftadır kayıptı ve günlerdir arıyorduk. Annesiz buzağı kaldı, süt alıp bu şekilde besliyoruz. Allah'ım sen bize yardımcı ol" dedi.

3 AİLENİN EKMEK KAPISIYDI

İneğin sahiplerinden Emin İhtiyatoğlu da, bir hafta önce ineklerinin kaybolduğunu belirterek, "Aradık ama bulamadık. 3 aile bu inek sayesinde ayakta duruyordu. Başka da işimiz yok. Herhangi bir yan gelirimiz yok. Tek işimiz tarım ve hayvancılıktır. İneğimiz de elimizden gitti. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.