Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Karaoğlanlar Mahallesi'nde domuzları kovalamak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44), burada komşusu Ramazan Eklioğlu'na (44) ait koyunların kendi tarlasında olduğunu gördü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ EDEREK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Kaya'ya ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

KENDİSİ DE İNTİHAR ETTİ

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, aynı mahalledeki bir ağılda Eklioğlu'nun cansız bedenini buldu.

İnceleme sonucu Eklioğlu'nun aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Kaya ve Eklioğlu'nun cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.