Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı süren konutlarda incelemeler yaptığı sırada gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidine tepki gösterdi.

"İŞİNİ DÜZGÜN YAPMA NİYETİN YOKSA BIRAK"

Müteahhide uyarılarda bulunan Kurum, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Net bir şekilde söylüyorum ki, işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak."

Bakan Kurum, müteahhide ayrıca inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını da verdi. Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, Elazığ'daki sürecin takipçisi olacağını belirtti.