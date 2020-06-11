Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Samsun'da bir kişi, babasını öldürüp cezasını çektikten sonra serbest kalan komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde bugün saat 18.15'te meydana geldi. Selami Gürtel, 15 yıl önce komşusu İsmail Yurt'u arazi anlaşmazlığı yüzünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Selami Gürtel yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2006 yılında 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KOMŞUSUNUN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Cezasını çekip cezaevinden çıkan Selami Gürtel, öldürdüğü İsmail Yurt'un oğlu Harun Yurt'un av tüfeğiyle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİNİ OLAY YERİNDE BIRAKARAK KAÇTI

Harun Yurt olayda kullandığı tek kırma av tüfeğini olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde yüzüstü düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Görgü şahitleri tüfek sesi duyduklarını ve olay yerinden katil zanlısını kaçarken gördüklerini söylediler. Polis olay yerinde 1 adet tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.