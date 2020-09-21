Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti

Adana'da hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polisine yakalandı. Ekiplerin işlem yapmak istemesi üzerine Yavuz, polisleri tehdit ederek küfretmeye başladı. Hakimin, polis ekiplerine saldırma anı ise kameralara yansıdı.

4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. Ekiplerin işlem yapmak istemesi üzerine Hakim Yavuz polis ekiplerine saldırmaya çalıştı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAKİM YAVUZ, TEDBİREN VAN HAKİMLİĞİ'NE ATANDI

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.