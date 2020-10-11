Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi

Şırnakta, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası ve 22'nci dönem AK Parti Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kömür ocakları mevkiinde uzun namlulu silah ile yapılan saldırı sonucu kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık vepolis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Süleyman Bölünmez'i Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Bölünmez tedavisinin ardından güvenlik önlemleri altında taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili olarak henüz AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan ve bir açıklama gelmedi.