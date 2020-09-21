Eskişehir'den Bilecik'e gelen çift, ormanda araba içinde ölü bulundu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alandan gelen silah sesi sonrası vatandaşların jandarmaya ihbarda bulunması ile olay yerine gelen ekipler, iki sevgilinin cansız bedenini buldu. Erkek arkadaşı, sevgilisini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürülen olayda çiftin Eskişehir'den araç kiralayıp geldikleri tespit edildi.
21.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:28
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda bir kişinin, kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürülerek iki kişinin cansız bedeni bulundu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozalan köyü civarındaki ormanlık alandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.
ESKİŞEHİR'DEN BÖLGEYE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Eskişehir'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlenen çiftin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.