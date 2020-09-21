Eskişehir'den Bilecik'e gelen çift, ormanda araba içinde ölü bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda bir kişinin, kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürülerek iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozalan köyü civarındaki ormanlık alandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

ESKİŞEHİR'DEN BÖLGEYE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Eskişehir'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlenen çiftin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.