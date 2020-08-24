Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sel felaketinde kaybolan askerlerden birisi olan Gümüşhane'nin Köse ilçesi nüfusuna kayıtlı Burak Tok'un cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Burak Tok'un eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Köse'de kayıp haberinin alınmasının ardından kayıp Uzman Çavuş Burak Tok'un babası Kadir Tok'un evinin önünde ambulans ve polis ekipleri hazır bulundurulurken, Baba Tok, kayınpederi ve akrabaları olay yerinde evlatlarını arama çalışmalarını acılı şekilde takip ediyordu. Tok'un cansız bedeni Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.