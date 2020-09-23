Son Dakika! Paris'teki Eyfel Kulesi'nin tahliye edilmesine sebep olan ihbar asılsız çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmişti. Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşirken yapılan çalışmalar sonunda polisler, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

Fransız polisine yapılan Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı, kenti alarma geçirdi. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir şahsın her şeyi patlatacağını söylediği öğrenildi. İhbar üzerine Eyfel'in çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kulenin içerisi ve çevresi boşaltıldı. Çevre yollar trafiğe kapatılırken, bomba imha ekipleri de alanda çalışma başlattı. Bomba patlatacağını söyleyen adamın üzerinde AK-47 kalaşnikof olduğu belirtildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonrasında Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktığı öğrenildi. Polis yetkilisi, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirterek, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını sebebiyle aylarca kapalı kalmış, yaz sonunda da yeniden ziyarete açılmıştı.