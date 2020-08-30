Giresun'da selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, can kaybı 11'e çıktı
Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'inin cansız bedeni, Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Sel felaketinde ölü sayısı 11'e çıktı.
30.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:44
Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu.
5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.