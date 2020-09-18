Eşini yaraladıktan sonra akrabasını da çocukların önünde bıçaklayan maganda, kameralara yansıdı
Diyarbakır'da, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan cani koca, olayın ardından bir akrabasını da sokakta oyun oynayan çocukların gözleri önünde bıçakladı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Diyarbakır'da, barışmak için buluştuğu eşi Sevda Y'yi (35) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Samet Y'nin (40) olayın ardından buluştuğu akrabası T.K'yi bıçaklama anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, dün akşam, Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaklaşık 1 aydır ayrı yaşayan Samet Y, akrabalarını arayarak eşi Sevda Y. ile barışmak istediğini bildirdi. Görüşmeyi kabul eden Sevda Y, eşinin yanına gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Y, eşi Sevda Y'yi 8 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sevda Y, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
AKRABASINI KARNINDAN BIÇAKLADI
Kaçan Samet Y, olaydan sonra akrabası T.K'yi telefonla arayarak, Dağkapı Meydanı'na çağırdı. Meydanda buluşa ikili, İskenderpasa Mahallesi Anzele Sokak'a gitti. Burada bir lokantanın önünde duran Samet Y, tezgahdan aldığı bıçağı T.K'nin karnına sapladı. Bıçağı kaçmaya çalışan T.K'nin sırtına sapladı. Can havliyle kaçan T.K'yi bir süre kovaladı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilirken Samet Y. kaçarak izini kaybettirdi. T.K. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Samet Y'yi arıyor.