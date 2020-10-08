Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, Karabağ hezimetinin faturasını Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı'na kesti. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

SEBEBİ BELİRTİLMEDİ

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AZERBAYCAN CEPHEDE TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı. Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 'Acacia' kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1'inci ve 7'nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.