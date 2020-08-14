4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim

Gaziantep'te erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin gözaltına alınan sevgilisi, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay anını görmedim" dedi.

GENÇ KIZ KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D. erkek arkadaşı Mehmet K'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D. evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Duygu D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

"OLAY ANINI GÖRMEDİM"

Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.