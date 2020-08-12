Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Yunanistan'ın hop oturup hop kalkmasına neden olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin sonuncusu Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine başlaması oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de geminin içinden görüntüler yayınladı.
12.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:08
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Yunanistan gündeminin 1 numaralı maddesi olan Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüleri yayınladı.
"1750 KİLOMETRE KABLO AKDENİZ'E İNDİ"
Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."