Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Yunanistan gündeminin 1 numaralı maddesi olan Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüleri yayınladı.

"1750 KİLOMETRE KABLO AKDENİZ'E İNDİ"

Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."