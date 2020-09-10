Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur
Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak söylediği "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Dışişleri Fransız lider için "Kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur" ifadelerini kullandı.
10.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:17
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