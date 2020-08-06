Son Dakika: Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralanan 8 Türk vatandaşından 7'sinin durumu iyi

Resmi temaslarda bulunmak için Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki akşam meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının son durumu hakkında konuştu. Çavuşoğlu, bir vatandaşımızın beyin sarsıntısı geçirdiğini diğer vatandaşlarımızın ise durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"AĞIR YARALI OLAN VATANDAŞIMIZIN VİDEOSUNU GÖRDÜM"

"150 insan öldü maalesef, 5 binden fazla yaralı var. 8 vatandaşımız yaralandı. 7'si ayakta tedavi oldu. Bir vatandaşımızın ise yaralandığı anların videosunu gördüm. Patlamayı duyunca dışarı çıkmaya çalışırken cisimler kafasına isabet ediyor. Bu cisimlerden dolayı beyin sarsıntısı geçiriyor.

"YARALANAN KİŞİ 20'Lİ YAŞLARDA BİR EVLADIMIZ"

1. ameliyatını oldu belki 2. ameliyat olabilir. İlk ameliyattan sonra doktorlar 'durumu daha iyi' demişti. 60-70'li yıllarda Mardin'den giden bir ailenin 20'li yaşlardaki evladı yaralanan kişi Muhammed kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı takip ediyoruz."