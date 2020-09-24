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24.09.2020 16:39 | Güncelleme: 24.09.2020 16:54

İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem listesine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika deprem! İstanbul'da deprem mi oldu?

Avrupa Sismolojik Araştırmalar Merkezi'nin verisine göre, İstanbul Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklandı.

AFAD ise 4.2 olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

16.38'de meydana gelen deprem 4.3 olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 12.9 km olarak belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.24 15:45:3738.830037.92783.0-.-1.8-.-HEKIMHAN (MALATYA)İlksel

2020.09.24 15:34:3239.105827.54034.7-.-1.7-.-DEREKOY-SOMA (MANISA)İlksel

2020.09.24 15:11:2038.106334.00505.0-.-3.33.4KARACAOREN-(AKSARAY)REVIZE01(2020.09.24 15:11:20)

2020.09.24 14:39:5635.269025.91072.1-.-2.9-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)İlksel

2020.09.24 14:07:4339.148727.51980.0-.-1.6-.-HACIYUSUF-SOMA (MANISA)İlksel

2020.09.24 13:53:3939.020728.04983.3-.-1.4-.-KOMURCU-AKHISAR (MANISA)İlksel

2020.09.24 13:49:0839.113327.62670.0-.-1.3-.-ADIL-SOMA (MANISA)İlksel

2020.09.24 13:17:5337.013828.722013.2-.-1.2-.-YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)İlksel

2020.09.24 13:08:0738.319734.18286.2-.-1.6-.-CELTEK-(AKSARAY)İlksel

2020.09.24 13:07:4139.728330.71730.0-.-1.8-.-YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)İlksel

2020.09.24 12:58:3835.983029.111218.1-.-1.6-.-AKDENIZİlksel

2020.09.24 12:53:5536.446228.70725.0-.-2.0-.-AKDENIZİlksel

2020.09.24 12:27:2537.287531.96270.0-.-2.2-.-SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)İlksel

2020.09.24 12:26:5639.341533.43650.0-.-1.6-.-TEPEKOY-BALA (ANKARA)İlksel

2020.09.24 12:17:4437.167828.20830.0-.-1.1-.-YENIKOY-(MUGLA)İlksel

2020.09.24 12:13:5637.339827.87870.0-.-1.3-.-KAYABASI-MILAS (MUGLA)İlksel

2020.09.24 12:12:4439.400338.51402.3-.-1.8-.-COPLER-ILIC (ERZINCAN)İlksel

Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...