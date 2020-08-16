Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı

ABD'de başkan adayı olan Joe Biden'ın "Türkiye'de muhalefete destek verip Erdoğan'ı seçimle devireceğiz" sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan da tepki geldi. Sözcü İbrahim Kalın Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklamada "Emir verilen günler geride kaldı" dedi.

"ANALİZİ SAF BİR CEHALETE DAYANIYOR"

İbrahim Kalın, Twitter hesabından şunları yazdı "Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor"

JOE BIDEN NE DEMİŞTİ?

Ocak ayında söylediği sözler önceki gün tekrar gündem olan ABD başkan adayı ve bir önceki dönem ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" ifadelerini kullanmıştı.