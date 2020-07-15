Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehitler ve gaziler saygıyla anılıyor. Beştepe'deki ilk törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anısına inşa edilen anıta çelenk bıraktı ve dua etti.

Erdoğan'a bazı komutanlar ve siyasetçilerin yanı sıra 15 Temmuz gazileri eşlik etti. Erdoğan, çelenk bırakıp dua ettikten sonra bir açıklama yapmadan alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Erdoğan kısa bir süre sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.