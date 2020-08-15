Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize il teşkilat yemek programında Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, son günlerde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

2 gün önce Şansölye Merkel ile görüşmem oldu. Bu görüşmelerden sonra atılan adımlar, Türkiye'ye yapılan bu saldırılardan sonra Türkiye hep kolaylaştırıcı, yumuşatıcı oldu. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız.

Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teammüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklıdır. Bu hakkı da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir.

MAVİ VATAN'I AYNI KARARLILIKLA KORUYACAĞIZ

100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

DENİZ KUVVETLERİMİZ REFAKAT EDİYOR

Oruç Reis sismik araştırmalarını sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimiz de Oruç Reis'e refakat ediyor. Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

BATI TRAKYA'DAKİ UYGULAMALAR

Akdeniz'de attığımız tüm adımları uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde atıyoruz. Yunanistan'ın beklentimiz de birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklı selim ile hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Batı Trakya'daki camilerimize saldırılıyor, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine... Trabzon'da Sümela Manastırı'nı restorasyonunu bitirdik ve dün geldiler Sümela'da ayinlerini yaptılar.