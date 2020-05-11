Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ilde daha seyahat yasağının sona erdiğini açıkladı. Erdoğan, "Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

7 İLDE DAHA GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI KALDIRILMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemlerine ilişkin yayınladığı genelgeyle; Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.