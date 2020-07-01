Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak. AK Parti, geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstermişti. CHP ise bugün Meclis Başkanı adayı olarak Ankara milletvekili Haluk Koç'u gösterdi.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILACAK

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

MECLİS BAŞKANLARI

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 29 milletvekili üstlendi. Mustafa Şentop'un dışında diğer adaylardan birinin seçilmesi halinde, bu kişi 30. başkan olacak.

TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.

En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli ve İsmail Kahraman TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat'tır. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Galatasaray Lisesi'nden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı'nda tamamladı. 1990'da Doçent, 1996'da Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı.

Haluk Koç

Yurtiçi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlandı. 2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002'ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı. 22. , 23. ve 24. Dönem Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22'nci Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu ve TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 2002 – 2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili görevlerinde bulundu. 23. 24.25.26'ıncı Dönemde TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi; Temmuz 2012 – Ocak 2016 yılları arasında Parti Sözcülüğü görevini üstlenen KOÇ, halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.