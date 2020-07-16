Son Dakika: CHP, çoklu baro yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yasanın iptali istemiyle AYM'ye başvurdu. Başvuruyu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı.

Altay, ''Barolar arasında oluşacak siyasi rekabet düzeni ortadan kaldırır. Bu düzenleme adil yargılama ortamını ortadan kaldırır. Bahçeli'ye de şaşırıyorum nasıl olur ses çıkarmaz'' açıklamasında bulundu.

''İTİRAZIMIZ YÜZDE YÜZ KABUL EDİLECEK''

Altay sözlerine şu şekilde devam etti:

''Ben buraya çok geldim. Ama ilk defa yüzde yüz itirazımızın kabul edileceğini düşünerek ayrılacağım. Ancak bu itirazımız reddedilirse Erdoğan'ın bundan sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır. Bu da bir yıkım olur''

İNFAZ YASASININ İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU DA BUGÜN ELE ALINACAK

Yüksek mahkeme bugün CHP'nin infaz yasası için yaptığı başvuruyu da ele alacak. CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan İnfaz Düzenlemesine İlişkin Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

CHP'nin yasanın şekli yönünden yaptığı iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iptal istemini bugün esastan görüşerek karara bağlayacak.

İnfaz Yasasının bazı maddelerinin af sonucu doğurduğunu savunan CHP, meclisteki oylama sırasında Anayasa'nın öngördüğü beşte üç çoğunluk oyu şartının yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini istemişti.

CHP, bu başvurunun ardından yeni İnfaz Yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle bir başvuru daha yapmıştı. Bu başvurunun da ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.