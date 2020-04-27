Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, zorda olan şirketler için bir kez daha Nefes Kredisi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. 3 yılda 12 milyar liranın üzerinde kredi hacmi oluşan Nefes Kredisi'nin 7'ncisi 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank ile başladı. Kredi kapsamında faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konu hakkında şunları söyledi:

"Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek.

2020'DE ÖDEME OLMAYACAK

Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

BAŞVURULAR DENİZBANK'A YAPILACAK

Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek"