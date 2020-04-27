Son Dakika: Bugün devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Son dakika: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi' paketinin bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Paket kapsamında 6 milyar TL'lik kredi imkanı sağlanacak ve azami kredi tutarı 100 bin TL olacak. Yıl sonuna kadar da hiçbir ödeme yapılmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, zorda olan şirketler için bir kez daha Nefes Kredisi'nin hayata geçirildiğini duyurdu.

BU YIL ANAPARA VE FAİZ ÖDEMESİ OLMAYACAK

3 yılda 12 milyar liranın üzerinde kredi hacmi oluşan Nefes Kredisi'nin 7'ncisini 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank ile başladı. Kredi kapsamında faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak.

"BİR ÜYEMİZ AZAMİ 100 BİN LİRA KREDİ KULLANABİLECEK"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek" dedi.