Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde bulunan bir patlayıcı deposunun patladığı olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. CNN International'ın haberine göre DEAŞ, Beyrut'ta onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini iddia etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço giderek ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Hamad, yaralananların sayısının ise 3 bin 700'den fazla olduğunu açıkladı. CNN International'ın haberine göre söz konusu patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.