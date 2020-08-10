Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla insanın yaralandığı patlama sonrası halk sokağa döküldü. Protestolara daha fazla dayanamayan kabineden 5 bakanın görevi bırakmasının ardından hükümetin başı olan Hassan Diyab da istifa etti.

HÜKÜMET İSTİFASINI CUMHURBAŞKANI'NA İLETECEK

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu söyledi. Hassan, Başbakan'ın istifaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğini aktardı.

Başkent Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamanın ardından son günlerde bazı bakanların istifa ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı, söz konusu kararın facianın doğurduğu baskı karşısında alındığını belirtti.

İSTİFA EDEN BAKANLAR

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti. Bugün istifalarını veren bakanlar ise şunlar:

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed

Çevre Bakanı Damianos Kattar

Adalet Bakanı Mari Kloud Necm

Sağlık Bakanı Hamad Hasan

LÜBNAN'DAKİ PROTESTOLAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hesap Günü" protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 728'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.