Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik polisinin evine baskın yaptığını gören Hasan uğur Gencer, evinin balkonundan kaçmak isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gencer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
23.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:54
Samsun'da, narkotik polisinin baskını anında paniğe kapılan Hasan Uğur Gencer (45), 3'üncü kattaki evinin balkonundan kaçmak isterken zemine düşüp, hayatını kaybetti.
YAKLAŞIK 12 METREDEN BETON ZEMİNE ÇAKILDI
Olay, dün akşam Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin evine baskın yaptığını gören Hasan Uğur Gencer, iddiaya göre, evinin balkonundan kaçmak isterken dengesini kaybederek, yaklaşık 12 metreden beton zemine çakıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Gencer, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Uğur Gencer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.