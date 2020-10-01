  

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

01.10.2020 18:07 | Güncelleme: 01.10.2020 19:32

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

MAÇLAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE GRUP EŞLEŞMELERİ

A GRUBU
 Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova

B GRUBU
 Real Madrid
Shaktar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach

C GRUBU
 Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D GRUBU
 Liverpool
Ajax
Atalanta
Midtjylland

E GRUBU
 Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F GRUBU
 Zenit
Borussia Dormund
Lazio
Club Brugge

G GRUBU
 Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros

H GRUBU
 Paris Saint-Germain
Manchester United
RB Leipzig
BAŞAKŞEHİR

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