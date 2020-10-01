Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti.

MAÇLAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE GRUP EŞLEŞMELERİ

A GRUBU

Bayern Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskova

B GRUBU

Real Madrid

Shaktar Donetsk

Inter

Borussia Mönchengladbach

C GRUBU

Porto

Manchester City

Olympiakos

Marsilya

D GRUBU

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E GRUBU

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F GRUBU

Zenit

Borussia Dormund

Lazio

Club Brugge

G GRUBU

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

H GRUBU

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Leipzig

BAŞAKŞEHİR