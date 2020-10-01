Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz
Son dakika: Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oluyor. Saat 18.00'de başlayan kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor.
Devler Ligi'nde grup aşamasında yer alacak Başakşehir'in rakipleri belli oluyor. İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimini canlı aktarıyoruz.
MAÇLAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
CANLI AKTARIYORUZ
A GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
B GRUBU
Real Madrid
Shaktar Donetsk
C GRUBU
Porto
Manchester City
D GRUBU
Liverpool
Ajax
E GRUBU
Sevilla
Chelsea
F GRUBU
Zenit
Borussia Dormund
G GRUBU
Juventus
Barcelona
H GRUBU
Paris Saint-Germain
Manchester United
RAKİPLER
1. Torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Liverpool, Porto, Zenit.
2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shaktar Donetsk, Borussia Dormund, Chelsea, Ajax.
3. Torba: Dinamo Kiev, Salzburg, RB Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta.
4. Torba: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros.