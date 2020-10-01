Son Dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Canlı aktarıyoruz

Son dakika: Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oluyor. Saat 18.00'de başlayan kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor.

Devler Ligi'nde grup aşamasında yer alacak Başakşehir'in rakipleri belli oluyor. İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimini canlı aktarıyoruz.

MAÇLAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

CANLI AKTARIYORUZ

A GRUBU

Bayern Münih

Atletico Madrid

B GRUBU

Real Madrid

Shaktar Donetsk

C GRUBU

Porto

Manchester City

D GRUBU

Liverpool

Ajax

E GRUBU

Sevilla

Chelsea

F GRUBU

Zenit

Borussia Dormund

G GRUBU

Juventus

Barcelona

H GRUBU

Paris Saint-Germain

Manchester United

RAKİPLER

1. Torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Liverpool, Porto, Zenit.

2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shaktar Donetsk, Borussia Dormund, Chelsea, Ajax.

3. Torba: Dinamo Kiev, Salzburg, RB Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta.

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros.