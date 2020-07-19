Son Dakika: Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler gitti.

Müsabakanın 66. dakikasına girildiği sırada bir anda stadyumun elektrikleri kesildi. Bu dakikaya kadar turuncu-lacivertlilerin 1-0'lik üstünlüğü bulunuyordu.

VAR ODASI VE CANLI YAYIN ARACIYLA DA İLETİŞİM KOPTU

Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi. Elektriklerin gitmesinin ardından VAR bağlantısı ve canlı yayın aracının iletişimi de koptu.

Karşılaşma, yaklaşık 14 dakikalık duraklamanın ardından elektriklerin gelmesiyle yeniden başladı.