Son Dakika: Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi Son dakika: Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçının oynandığı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Mücadelenin 65. dakikasında stat bir anda karanlığa gömüldü.

Başakşehir - Kayserispor maçında dakikalar 65'i gösterdiğinde elektrikler gitti. 1-0 Başakşehir'in üstünlüğünün olduğu maçta elektriklerin gitmesinin ardından VAR bağlantısı ve canlı yayın aracının iletişimi de koptu.

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