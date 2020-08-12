Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü iddiası hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü yönünde çıkan iddialar hakkında "Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor. Bu listede bulunan kişilerin ihbarı halinde 10 milyon liraya kadar ödül veriliyor.