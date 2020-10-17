Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere "geçici insani ateşkes" konusunda anlaşma sağladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ''Geçici insani ateşkes'' yapıldığını duyurdu. Ateşkes, 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçerli olacak.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti. Bu karar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını temsilen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi." ifadelerine yer verildi.
ERMENİSTAN DA ATEŞKESİ DUYURDU
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da, Erivan ve Bakü'nün bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Bugün gece saatlerinde Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.