Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Işıklar yanıyor paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak
Son dakika! AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı, darbe iması yaptığı gerekçesiyle tepki çekmişti. Gündem olan paylaşım sonrası Anayasa Mahkemesi bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'dan "Işıklar yanıyor" notuyla AYM binasının fotoğrafını paylaşması, darbe iması yaptığı sebebiyle büyük tepki toplamıştı. İstifaya davet edilen Yıldırım, söz konusu paylaşımını silerek yanlış anlaşıldığına dair bir açıklama yapmıştı. Anayasa Mahkemesi hareketli gündem sonrası bugün saat 14.00'te olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.
"MAKSADI AŞAN BİR ŞEKİLDE YORUMLANDI"
Yıldırım, Twitter'daki olay olan paylaşımlarını sildikten sonra yanlış anlaşıldığını şu sözlerle ifade etti: "Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir"
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaşıp "ışıklar yanıyor" notunu yazmıştı. Yıldırım'ın bu paylaşımında yer alan ifade, siyaset dünyasında olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılması sebebiyle darbe iması olarak yorumlandı. Bunun üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çok sayıda isim tepkisini paylaşmıştı.