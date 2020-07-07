Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.

ARTVİN VALİSİ'NDEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangından kareler: